Covid, effettuati test gratuiti a Ururi: 8 i positivi

Puntuale arriva l’aggiornamento del sindaco di Ururi, Francesco Primiani sulla situazione Covid in paese nell’undicesimo giorno di screening gratuito tra la popolazione. “Dati in nostro possesso -scrive il primo cittadino su Facebook- si registrano 3 concittadini positivi al tampone molecolare. Si registrano 8 nostri concittadini positivi al tampone antigenico rapido. Ieri processati 141 tamponi antigenici rapidi. La scuola dell’infanzia rimane chiusa fino al 01 Febbraio, salvo diverse disposizioni che verranno tempestivamente comunicate. La 4° elementare rimane chiusa fino al 01 Febbraio 2021. Oggi 11° giorno di screening gratuito. La prossima data è in programma il prossimo 29 gennaio dalle ore 09,00 alle 12.00