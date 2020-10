Covid, effettuati oltre 900 tamponi: 30 positivi e un altro ricoverato in ospedale

Quattro le persone guarite e tre quelle dimesse. Al Cardarelli restano sette pazienti

Coronavirus, quasi 1000 i tamponi effettuati in Molise nelle scorse ore: per la precisione sono stati 904. 30 le persone positive. 3 sono di Bojano, 4 di Castelpetroso, 2 di Cerro al Volturno, 1 di Forlì del Sannio, 6 di Isernia, 1 di Larino, 1 di Macchiagodena, 1 di Oratino, 2 di Pozzilli, 1 di Rionero Sannitico, 1 di Sesto Campano, 1 di Venafro, 1 di Toro, 3 di Campobasso, 1 di Sant’Agapito e 1 di Sant’Elia a Pianisi. Una di queste, il paziente di Oratino, è stato ricoverato nel reparto di malattie infettive del Cardarelli dove si trovano attualmente 7 pazienti. 3 le persone dimesse e 4 quelle guarite. In totale sono 256 i casi attualmente positivi. Per un totale di 48.828 tamponi. Sette dunque le persone attualmente ricoverate nel reparto di amlattie infettive; 226 gli asintomatici a domicilio. Sale invece a 561 il numero dei guariti. 26 i deceduti e 372 i soggetti in isolamento.