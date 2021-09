Covid, effettuati 673 tamponi: 19 nuovi positivi

23 le persone guarite. 2.339 i soggetti in isolamento

Coronavirus: il bollettino della giornata odierna dell’Asrem (effettuati 673 tamponi) registra 19 nuovi positivi in Molise. Situazione invariata al Cardarelli dove ci sono 13 pazienti, tutti nel reparto di malattie infettive (9 della provincia di Campobasso e 3 della provincia di Isernia). 23 le persone guarite (Bojano 2, Campobasso 3, Casacalenda 1, Jelsi 2, Macchia d’Isernia 1, Petacciato 1, Riccia 3, San Martino in Pensilis 2, Santa Croce di Magliano 2, Sepino 1, Termoli 1, Trivento 3 e Ururi 1). Sono 246 i casi attualmente positivi in Molise (142 nella provincia di Campobasso, 102 nella provincia di Isernia e 2 di fuori regione). Fermo a 495 il numero delle vittime mentre sono 2.339 i soggetti attualmente in isolamento.

Questi i positivi registrati nella giornata odierna:

Agnone 1

Campomarino 1

Cerro al Volturno 1

Frosolone 1

Isernia 1

Mirabello Sannitico 3

Montefalcone nel Sannio 1

Ripalimosani 2

San Felice del Molise 3

Sant’Agapito 1

Sesto Campano 1

Termoli 1

Trivento 2