Covid ed emergenza negli ospedali molisani, in Procura presentati circa 30 esposti

Gestione dell’emergenza Covid in regione e “pressione” sui nosocomi, sarebbero circa 30 gli esposti arrivati negli uffici della Procura della Repubblica di Campobasso. Oltre dieci sarebero quelli presentati e firmati da familiari di pazienti deceduti dopo aver contratto il Covid; ma non solo: ci sono infatti anche le denunce presentate dal Codacons, quelle di privati di cittadini e i sei esposti presentati dal Movimento 5 Stelle. Tre esposti invece sono stati presentati dal Comitato dei familiari delle vittime (un quarto è in preparazione). Sul fronte del Comitato familiari vittime le principali contestazioni mosse dall’avvocato Enzo Iacovino – come riferisce una agenzia Ansa – “riguardano l’impianto dell’ossigeno dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, presunti casi di malasanità, il mancato aumento dei posti di terapia intensiva, il piano covid e il centro covid mai realizzato”.