Covid e zona rossa, prorogata la chiusura delle scuole a Termoli

Scuole chiuse fino al prossimo 21 febbraio a Termoli. Il sindaco Roberti ha firmato l’ordinanza che proroga la chiusura delle scuole. Le scuole di ogni ordine e grado erano state chiuse già prima dell’ordinanza della zona rossa. Precauzionalmente, quindi, il primo cittadino aveva deciso di tenere le scuole chiuse per ridurre la mobilità delle persone ed evitare ulteriori contagi. Con la zona rossa sarebbero potute tornare in presenza l’Infanzia, la Primaria e la Secondaria di primo grado, ma Roberti, almeno per Termoli, ha optato per una proroga dell’ordinanza. Una decisione che di fatto era già nell’aria visto che la situazione in Basso Molise rischia di diventare incandescente alla luce del numero elevato di contagi che si sono verificati nei giorni scorsi.

Sotto la lente di Roberti e degli altri primi cittadini della zona anche la carenza di bombole dell’ossigeno, indispensabili per riuscire a curare le persone che stanno manifestando i sintomi più gravi. “Ho segnalato alla Protezione Civile la situazione e stiamo verificando di metterci in contatto con chi produce le bombole”. Il tutto in attesa di definire se in Basso Molise siano presenti le varianti del virus, quella inglese e quella brasiliana. “Occorrerà qualche giorno perché si tratta di campioni che devono essere sequenziati e quindi ci vuole un po’ di tempo. Sappiamo che c’è qualche altro contagio ma speriamo di mantenere numeri bassi”.