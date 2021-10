Covid e vaccini, oltre 6mila molisani hanno già ricevuto la terza dose

Emergenza Covid e vaccini, in Molise sono già 6mila le persone che hanno ricevuto la terza dose. A confermarlo il quotidiano report legato alle vaccinazioni diramato dall’Asrem. Oltre 4 mila sono state somministrate agli over 80; più di 1000 quelle somministrate nelle fasce di età 60-69 e 70-79. Complessivamente in regione sono state 442.686 le dosi già somministrate: prima dose per 228.736 persone, 207.947 quelli che hanno ricevuto la seconda dose e terza dose per 6.003 molisani.