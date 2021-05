Covid e vaccini, in Molise somministrate in media 2.047 dosi al giorno

Emergenza Covid, continua ad aumentare in Molise il numero delle dosi di vaccino somministrate quotidianamente. Nella settimana appena trascorsa (dal 26 aprile al 2 maggio) la media è stata pari a 2.047 dosi (nella settimana precedente invece la media era stata di 1.856 dosi). Complessivamente le dosi inoculate sono state 14.332 contro le 12.995 dei sette giorni precedenti. In alcuni giorni della settimana scorsa sono state superate le 2.800 somministrazioni quotidiane. Complessivamente le dosi somministrate in Molise sono 122.134 (oltre 90mila Pfizer, oltre 21mila circa quelle AstraZeneca e circa 10mila quelle Moderna) . 139.365 le dosi consegnate (la percentuale delle somministrazioni è pari, in base agli ultimi dati forniti dall’Asrem, all’87,64%).