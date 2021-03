Covid e vaccini, attiva la prenotazioni per i soggetti estremamente vulnerabili

E’ stata attivata intorno alle 20 di questa sera, sabato 6 marzo, la piattaforma per i soggetti estremamente vulnerabili per prenotare il vaccino anti Covid al sito (CLICCA QUI per accedere al al sito). Le persone appartenenti alle cosiddette “categorie fragili”, sono quelle categorie di cittadini affetti da specifiche patologie valutate come particolarmente critiche. Per comprovare l’appartenenza alla categoria e prenotare il vaccino, è necessario possedere il Codice esenzione ticket o invalidità. L’iter di prenotazione, nel momento in cui il link verrà attivato, sarà lo stesso valido per le precedenti prenotazioni per gli over 80, il personale scolastico e le forze dell’ordine. È riservato agli assistiti con patologie molto gravi maggiori di 16 anni. Nel frattempo, proprio per quel che riguarda la campagna vaccinazioni in Molise, nei giorni scorsi è stato inoltre siglato l’accordo che prevede il coinvolgimento degli Mmg nella campagna vaccinale anti-Covid19, ma che riguarda anche il personale di Continuità assistenziale, Medicina dei servizi, Emergenza sanitaria territoriale.