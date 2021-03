Covid e vaccini, al via le prenotazioni per i soggetti estremamente vulnerabili

Prevista da oggi, sabato 6 marzo, l’attivazione della piattaforma, per i soggetti estremamente vulnerabili per prenotare il vaccino anti Covid al sito (CLICCA QUI per accedere al al sito). Le persone appartenenti alle cosiddette “categorie fragili”, sono quelle categorie di cittadini affetti da specifiche patologie valutate come particolarmente critiche. Per comprovare l’appartenenza alla categoria e prenotare il vaccino, è necessario possedere il Codice esenzione ticket o invalidità.