Covid e vaccinazioni nelle farmacie, il presidente Rinaldi: pronti a dare una mano concreta

Vaccinare il più possibile e nel modo più rapido. Per fronteggiare l’emergenza Covid oltre alle ormai “consolidate” misure adottate c’è bisogno di accelerare il piano di vaccinazione. Il Decreto Sostegni al capitolo Salute e Sicurezza prevede la figura del farmacista vaccinatore: dunque vaccino anti Covid in farmacia, con i farmacisti coinvolti nella campagna vaccinale del governo. Previsto un “ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini e di 700 milioni per l’acquisto di altri farmaci anti-Covid”. Una decisione, quella adottata dal governo, accolta con “estrema soddisfazione” dai diretti interessati. Per la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi) e la federazione titolari Federfarma, infatti, “questa scelta valorizza la rete delle farmacie e la professionalità dei farmacisti che sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale in sinergia con medici, infermieri e tutti gli operatori sanitari del territorio”. dichiarano Fofi e Federfarma in una nota congiunta. «Anche in Molise ogni iscritto all’albo dei farmacisti – ha detto il dottor Michele Rinaldi, presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Campobasso, potrà registrarsi come vaccinatore. Il farmacista dovrà seguire un corso di formazione dell’Istituto Superiore della Sanità. Sono circa 140 – ha aggiunto – i farmacisti delle due province che hanno aderito alla piattaforma. Le farmacie – ha detto ancora Rinaldi – daranno una mano concreta al sistema delle vaccinazioni sul territorio. Naturalmente esistono delle condizioni da rispettare anche in considerazione del fatto che la farmacia, soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria legata alla diffusione della pandemia derivante dal Covid, ha rappresentato e rappresenta un presidio di primo intervento (garantendo non soltanto l’assistenza farmaceutica, ma anche nuovi servizi e prestazioni resi necessari dall’emergenza, come l’effettuazione dei tamponi rapidi), dunque bisogna creare le condizioni adatte per operare al meglio. Ci sono diverse opzioni allo studio. Pensiamo anche a vaccinazione durante l’orario di chiusura delle farmacie. Nel frattempo chiederemo, ai Comuni molisani, di poter mettere a disposizione, dove esistenti, degli spazi comuni (locali, palestre etc) dove poter effettuare le vaccinazioni. Il tutto di concerto con i medici di famiglia. Non entreremo assolutamente in contrasto con la parte medica. Vogliamo solo collaborare con loro per rendere più agevole l’iter delle vaccinazioni. Ripeto, la miglior soluzione sarebbe vaccinare col sostegno di medici e infermieri presenti sul territorio: un lavoro coordinato di equipe per accelerare – ha concluso il presidente Rinaldi – la vaccinazione della popolazione».