Covid e trasporto urbano, cambio orario per alcune linee

L’assessore ai Trasporti del Comune di Termoli, Vincenzo Ferrazzano ha incontrato nei giorni scorsi alcuni dirigenti scolastici delle scuole superiori della città per discutere dell’emergenza Covid19 e di come affrontare il trasporto in sicurezza sugli autobus.

A seguito delle richieste pervenute da parte dei genitori di molti studenti si è deciso di andare incontro alle esigenze manifestate per fare in modo di consentire un trasporto urbano più agevole in questo periodo.

Ieri la giunta comunale con delibera n° 263 ha affrontato la problematica decidendo di predisporre variazioni sull’orario di alcune linee urbane:

la n°8 (scolastico), la n°10 A, la n°13 e la n°15.

QUESTO NEL DETTAGLIO QUANTO STABILITO: