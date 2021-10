Covid e teatri fermi, Florio: “Nessuno capisce che siamo importanti per il Pil” (IL VIDEO)

Il Covid gli ha tolto tutto: la possibilità di esercitarsi dal vivo, la possibilità di condividere spazi ed emozioni e di portarle in scena. Il Covid li ha fatti sentire anche di serie B “perché nessuno si è accorto che il teatro è una industria “che produce una quota importante del Pil italiano e che dà lavoro ad oltre 300mila addetti”. Adesso, però, è finalmente tornato il momento per gli addetti dell’industria del teatro di tornare in presenza. Lo fanno anche a Termoli, città che storicamente un teatro non ce l’ha, grazie all’impegno dell’associazione culturale A.C.T. e del Sae112 che proprio a Termoli dà la possibilità di esercitarsi all’interno dei suoi locali. Sì perché se c’è una cosa che più di tutte manca nella città più importante del Basso Molise è proprio la presenza di un teatro al chiuso. Nel corso dell’estate viene utilizzato il Teatro Verde all’interno del Parco comunale quanto meno per la messa in scena degli spettacoli, ma di certo non basta per una realtà che vuole diventare il fiore all’occhiello del turismo molisano. A mancare, però, in questi due anni di pandemia, non è stata solo la possibilità di recarsi in un luogo fisico ma anche quella di poter vivere a contatto con gli altri. “Questa attività – racconta Diego Florio che ha fondato l’associazione A.C.T. – non può prescindere dal rapporto umano e proprio una decina di giorni fa, durante la riapertura del teatro del Loto di Ferrazzano con il concerto di Nicola Piovani, il maestro disse che il teatro non potrà mai morire ma non può essere portato sul livello degli altri mezzi perché ha una differenza: mentre gli altri mezzi vengono fruiti attraverso uno schermo, il teatro e la musica dal vivo e non quella da studio restano l’unico luogo in cui persone in carne ed ossa si incontrano senza mediazioni. L’assenza in questi due anni delle relazioni umane ci ha fatto comprendere ancora di più, se per qualcuno non era così chiaro, l’importanza nelle nostre comunità di spazi in cui ci possiamo incontrare. Il teatro è un luogo in cui si assiste ad un rito antichissimo – ha affermato Flori – e un luogo di confronto perché in teatro portiamo la vita, le nostre passioni, le nostre emozioni attraverso dei personaggi e l’assenza di un luogo di aggregazione determina dei costi sociali nel tempo anche più grandi perché l’assenza di luogo di scambio determina isolamento e solitudine e anche per i ragazzi è un grande vulnus nella possibilità di educazione”. Da questo punto di vista l’associazione, con i corsi che realizza sia a Termoli che a Campobasso si pone l’obiettivo di colmare questo vulnus e nasce nel 2018 dall’unione delle esperienze di un gruppo di Attori, Performer e Registi professionisti, quasi tutti originari del Molise, formatisi nelle più importanti scuole e istituzioni teatrali e cinematografiche del Paese e con diversi anni di lavoro sui palcoscenici e sui set più importanti del panorama nazionale. C’era la necessità di creare un gruppo indipendente, in grado di lavorare su una propria poetica, e che gettasse le basi per un lavoro a stretto contatto con il territorio e la sua comunità attraverso la formazione di bambini, ragazzi e adulti e che, al tempo stesso, fosse in grado di creare crescita e occupazione attraverso lo spettacolo dal vivo e l’audiovisivo in particolare; un gruppo che fosse in grado di promuovere le risorse umane e lavorative (con allestimenti e residenze artistiche permanenti), le risorse archeologiche (attraverso la creazione di festival internazionali del teatro nei castelli, nei borghi e nei siti di Pietrabbondante, Sepino/Altilia, Larino) e quelle naturalistiche, perseguendo il modello del teatro europeo al quale è riconosciuta la sua essenziale funzione sociale, per l’emancipazione delle nostre comunità e, soprattutto, come strumento per il rilancio delle aree interne. Poi lo stop dovuto al Covid. “Per il teatro non si è potuto fare niente e il covid ha dimostrato che in questo paese manca ancora totalmente la dignità del lavoro artistico e l’essere considerati non come una attività ricreativa ma come una produttiva del paese. Negli ultimi 30 anni il fondo unico dello spettacolo è diminuito nonostante lo spettacolo dal vivo in Italia produca una quota importante del Pil e dà lavoro a 300mila addetti. Sono numeri importanti che sono emersi proprio in questi due anni di pandemia durante i quali si è avuto contezza dei numeri rappresentati e abbiamo visto come il sistema dello spettacolo dal vivo in Italia ha ancora tanti passi da fare per arrivare al pieno riconoscimento della dignità di questo lavoro che è un lavoro produttivo e non ricreativo. C’è necessità di considerare questa attività come una attività immateriale che produce risultati straordinari all’interno della nostra comunità ecco perché invitiamo a frequentare i nostri corsi per creare coscienza attraverso un lavoro che passa attraverso la conoscenza e l’approfondimento verso quello che siamo per garantire questa devi formare una società all’idea che questo è un lavoro fino in fondo e le difficoltà sono state molto molto grandi”.