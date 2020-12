Covid e scuola, incognita trasporti. Parla preside molisano a lavoro al Nord: “Mobilità inadeguata”

L’attesa è tutta per il 7 gennaio, quando le porte delle scuole italiane dovrebbero riaprire dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza Covid-19. Da tempo additate come la fonte del contagio, le scuole, soprattutto quelle superiori, vivono il problema del distanziamento unito a quello dei trasporti. Sì perché soprattutto al nord Italia è proprio la mobilità il tallone d’Achille dei contagi. A sollevare la questione è stato il dirigente scolastico Maurizio Canfora, originario di Termoli, alla guida dell’Istituto Superiore “Lorenzo Rota” di Calolsio Corte, Comune alle porte di Lecco. Uno sguardo sulla situazione che si sta vivendo in Lombardia, la Regione più colpita dall’emergenza Covid-19 dove a pesare è la situazione dei trasporti. “In Lombardia c’è una situazione demografica diversa dalle altre regioni e dal Molise – ha affermato il preside Canfora – gli studenti sono molto numerosi e abbiamo cercato di risponde alle situazioni di criticità adottando tutti i sistemi messi a disposizione dal Miur”. Fondamentale è stato l’apporto delle aziende private che hanno sostenuto le scuole “dandoci la possibilità di ampliare i mezzi per garantire la connettività e la disponibilità degli strumenti digitali con moduli flessibili di organizzazione scolastica. Con la differenziazione degli orari e la Dad siamo riusciti a garantire una didattica al 100%”. Adesso il nodo resta quello dei trasporti: “Il nuovo Dpcm ha inserito una percentuale minima di presenza scolastica che crea qualche difficoltà non tanto per l’edificio quanto per l’inadeguatezza della mobilità degli studenti che nel secondo ciclo è molto massiccia e nelle città metropolitane si aggiunge a quella dei lavoratori che è già importante”.

