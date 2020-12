Covid e “sanità, è tutto sotto i privati”. L’analisi di Fallica (M5S)

“Sanità, è tutto sotto i privati”. E’ questa la denuncia del consigliere di minoranza al Comune di Petacciato e facilitatore del MoVimento 5Stelle, Matteo Fallica. “Ciò che stiamo vivendo in Molise – ha affermato Fallica – è delirante. Riassunto delle puntate precedenti. Il presidente della Regione dichiara che un Piano-Covid presentato dal commissario Giustini sia stato bocciato, mentre in realtà il ministero aveva solo chiesto una modifica. Il commissario alla sanità presenta un piano prevedendo Larino centro Covid ma si accorge che a Roma era stato già trasmesso un altro, senza la propria firma, che prevedeva invece il Cardarelli di Campobasso centro Covid. Si infuria e dichiara che solo il suo piano è legittimo.Si calma e firma quello di Florenzano. 2 Dicembre: per non far annoiare i paganti, un altro coup de theatre! Toma ordina al commissario, “unico responsabile” della Sanità in Molise, a contrattualizzare le terapie intensive e subintensive già disponibili presso le strutture accreditate. Ma guarda un po’, Giustini aveva già precedentemente chiesto disponibilità alle strutture accreditate. E Giustini, allora, che fa? Ha chiamato i carabinieri.Se non fosse la tragica realtà, sembra una trama di un film di Woody Allen. Ricordiamo che la sanità in Molise è talmente devastata dalla politica che è stata commissariata. Ma il commissario è, come dire, impacciato. Il Presidente della Regione Toma, che nonostante non sia un politico, rappresenta la parte che ha definitivamente messo ko la sanità. E lo fa mettendo il bastone tra le ruote con ordinanze che, a mio modestissimo parere, sono destituite di qualsiasi fondamento logico-giuridico (se esiste un commissario alla sanità, vuol dire che la politica non è stata in grado di gestirla. Ora come fa la politica ad ordinare al commissario cosa fare?). Che Dio ce la mandi buona”.