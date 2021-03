Covid e rientro a scuola, Molisanità “interroga” i genitori: “Cosa ne pensate?”

L’iniziativa è partita dalla rappresentanti del Comitato Molisanità L113 che sul gruppo Facebook hanno lanciato un sondaggio per conoscere il parere non solo dei termolesi ma di tutti i molisani. Sotto la lente la problematica relativa alla riapertura delle scuole dopo che alcuni Comuni come Campobasso, Portocannone, Larino e altri hanno già firmato le ordinanze che chiudono le scuole a partire da lunedì nonostante il Molise entri nella zona arancione e quindi, di fatto, l’Infanzia, Elementare e primo anno della scuola media potrebbero tornare in presenza (QUI IL NOSTRO ARTICOLO CON I COMUNI CHE HANNO FIRMATO LE ORDINANZE DI CHIUSURA). “A fronte degli innumerevoli messaggi che stanno pervenendo in questi minuti – si legge sul gruppo – riguardo la possibilità della riapertura delle scuole da lunedì 22 marzo, il comitato MolisanitàL113 ha pensato di lanciare un sondaggio d’opinione, per mettere in evidenza il sentiment che prevale nelle nostre comunità.Lasciate la vostra opinione anche tra i commenti”.

QUI IL LINK AL SONDAGGIO