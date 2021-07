Covid, è Montenero il centro più colpito ma il virus arretra ed è presente in soli 15 territori (contagi comune per comune)

La situazione del contagio in Molise è tutto sommato stabile, con un continuo decremento generale che interessa anche i principali centri: sale solo Montenero di Bisaccia dove, come noto, sono scoppiati due focolai importanti nelle scorse settimane; è quanto si evince dalla consueta mappa resa nota dall’Asrem relativa ai contagi comune per comune e aggiornata al 4 luglio.

Per la prima il centro più colpito della regione non è più Campobasso. In vetta c’è Montenero di Bisaccia con 13 attualmente positivi, la scorsa settimana erano 11. A seguire c’è Campobasso con 11 contagi (sette giorni fa erano 23), poi Isernia e Guardialfiera con 7.

Il virus è presente in 15 comuni della regione (la scorsa settimana erano 19), mentre 121 sono al momento Covid free.

I CONTAGI COMUNE PER COMUNE AGGIORNATI AL 4 LUGLIO (DATI ASREM)