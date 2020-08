Covid e migranti, Toma informa l’Aula: “Tutto sotto controllo, ma ripeteremo i tamponi”

Ha preso la parola nel bel mezzo del consiglio regionale per un’informativa all’Aula. Il governatore Toma ha fatto il punto della situazione sull’emergenza Covid in Molise, con particolare attenzione all’aspetto dei migranti. “Il giorno prima dell’arrivo – ha comunicato il presidente – sono stato invitato in Prefettura, insieme alle forze dell’Ordine, alla Protezione Civile e all’Asrem e c’è stato comunicato dal Prefetto che sarebbero arrivati 100 migranti. Ho fatto presente che avevo avuto notizia informale che i migranti sarebbero stati di più. In serata il Prefetto mi ha richiamato informandomi che sarebbero stati 171. Ovviamente ho espresso il mio disappunto perché ci siamo ritrovati, da un giorno all’altro, senza alcun preavviso, un numero elevato di migranti. Con una sanità che non è tra le più dotate e con alcuni problemi importanti. Noi nelle scelte non ci entriamo, così ha disposto il Ministero e così hanno deciso le Prefetture. Ad ogni modo i migranti sono arrivati e, dopo essere stati assististi al meglio dalla nostra Protezione Civile, sono stati smistati nei centri di Campomarino, Isernia e Campolieto. Sotto il profilo sanitario abbiamo acquisito le loro schede e abbiamo sottoposto a tampone tutti i migranti. Due sono risultati positivi, ma siccome hanno viaggiato tutti insieme, nei prossimi giorni procederemo ad effettuare nuovamente il tampone molecolare. La vigilanza è stata affidata alle Forze dell’Ordine e qualcuno è riuscito a scappare. Ma ad oggi possiamo dire che la situazione, sia sotto il profilo dell’ordine pubblico, sia per l’aspetto sanitario, è sotto controllo.

Infine il governatore ha ripercorso le tappe dell’individuazione dei cluster dei venezuelani e dei kosovari, con particolare riferimento alla situazione della famiglia di Pesche. In cui c’è una donna malata e allettata e il marito è stato ricoverato. La donna e i due bambini sono stati assistiti dalla Protezione Civile, dalla Croce Rossa e successivamente dall’Asrem. redpol