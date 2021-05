Covid e mascherine per le scuole, l’onorevole Occhionero: «Ora una commissione d’inchiesta»

Una commissione parlamentare d`inchiesta per fare luce sulla fornitura di mascherine nelle scuole italiane. La chiede la deputata molisana di Italia Viva Giusy Occhionero. «Il Governo interrompa il contratto stipulato dall’ex commissario Arcuri per le mascherine nelle scuole, che secondo una inchiesta di Qn sono maleodoranti, si rompono e sono in enorme sovrannumero a causa delle scuole rimaste per mesi chiuse per la Dad. Parliamo di quasi 4 miliardi di mascherine per una spesa di circa 300 milioni di euro. Incredibilmente il contratto non prevederebbe sospensioni né in caso di didattica a distanza, con gli studenti che rimangono quindi a casa, né con la chiusura delle scuole a giugno. Alcune famiglie dichiarano di usarle a casa per spolverare. Molti istituti sono stati costretti a rimandarle indietro perché non sanno dove più metterle, si parla di 800 milioni di pezzi già restituiti su 1,9 miliardi di dispositivi consegnati. A questi si aggiungono altri 1,8 miliardi di mascherine stoccate nei magazzini delle Poste. Un vero scandalo multimilionario a spese dello Stato sul quale dovrà fare luce la commissione parlamentare d’inchiesta chiesta da Italia Viva. E c’è anche la beffa: le famiglie sono costrette ad acquistare a loro spese le normali mascherine chirurgiche per dotare i figli di mascherine realmente funzionali».