Covid e igiene, il centro si rifà il look. Pulizia e sanificazione “ad alta pressione”

In tempi di Covid, si sa, l’igiene è la prima cosa. E così l’amministrazione comunale di Termoli, in accordo con la Rieco Sud, ha effettuato una pulizia straordinaria di Corso Nazionale e delle strade che si intersecano con la centralissima via cittadina. Marciapiedi e pavimentazione sono stati trattati con una apposita lancia pulitrice ad alta pressione per rimuovere lo sporco e il guano dei piccioni, da sempre uno dei problemi della città. Si tratta “di un lavaggio meccanizzato e manuale delle strade del centro cittadino con un idoneo mezzo provvisto di lancia dotata di acqua calda progettata per la pulizia ad alta pressione e sanificazione delle strade.

Il lavaggio ha interessato le vie del centro cittadino insistendo su particolari punti dove persiste l’annoso problema del guano dei piccioni.

Si è provveduto inoltre al lavaggio e alla sanificazione dei lampioni della luce su Corso Nazionale e ai vicoli e piazzette limitrofi.

Gli interventi del lavaggio delle strade rientrano nel macro obiettivo dell’Amministrazione Comunale e della Ditta ad innalzare gli standard di pulizia e decoro cittadino, con una serie di interventi di prevenzione e sanzione da parte del Nucleo Ecologico della Polizia Municipale per contrastare atti di inciviltà come l’abbandono di rifiuti o di deiezioni canine”.

