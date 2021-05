Covid e futuro della sanità, parla il Direttore sanitario Serafini (L’INTERVISTA)

Una disamina a 360 gradi sulla situazione Covid ma anche sul futuro della sanità molisana stretta tra carenza di personale oramai cronica e difficoltà a portare nuovi giovani e capaci medici a lavorare nelle strutture del Molise quella effettuata dal direttore sanitario del San Timoteo di Termoli, Giovanni Serafini. Sotto la lente il momento fondamentale che non solo Termoli e il Molise ma tutta l’Italia sta vivendo in quello che è lo snodo dell’emergenza Covid-19. “Un po’ come la nostra libertà è stata sospesa parzialmente, anche tutte le energie sono andate all’emergenza Covid, alla cura dei malati, all’assistenza e all’organizzazione e in questo momento si inizia a guardare oltre e cercare di avere una visione prospettica della sanità”. Sotto la lente di Serafini va a finire anche il piano operativo sanitario regionale che è in fase di definizione ma anche l’onda di ritorno di tutte quelle patologie che l’emergenza Covid ha quasi “nascosto” ma che ci sono. “E’ un momento fondamentale in cui l’emergenza non è scomparsa completamente, dobbiamo stare molto attenti a dichiararci già vincitori perché i mesi prossimi ci diranno la verità sullo sforzo encomiabile a livello regionale per le vaccinazioni, ma voglio anche dire che bisogna guardare oltre stiamo vedendo l’onda di ritorno di patologie ignorate per mesi e mesi. Sia come direttore sanitario ma anche come Direttore di unità operativa vedo molte persone che arrivano in condizioni avanzate di malattia perché nei mesi del Covid, a causa della paura, hanno sospeso la loro sorveglianza sanitaria. Nei prossimi mesi vedremo le onde di ritorno di importantissime patologie oncologiche avanzate di persone che per molti mesi non si sono avvicinate all’ospedale e dobbiamo essere pronti e in grado, sia come organizzazione che come personale, di cavalcare l’onda, non di prenderla sopra”.

CARENZA DI PERSONALE “NECESSARIO REPERIRNE DI NUOVO”

Sotto la lente anche la carenza di personale nelle strutture sanitarie “che si risolve prendendo altro personale. Sembra una risposta banale ma in realtà è quella più semplice e qui il personale manca in maniera drammatica. Bisogna trovarlo e creare le condizioni per cui il personale voglia venire nei nostri ospedali molisani, non parlo solo di Termoli ma di tutte le strutture perché sono tutte nella stessa condizione. C’è bisogno di riuscire a portare in Molise medici giovani che magari abbiano fatto un percorso di crescita professionale anche fuori dal Molise affinché portino in regione le loro competenze e bisogna rendere le nostre strutture attrattive per queste persone. Questo significa ricreare delle figure direttoriali che possano indirizzare le unità operative in maniera più costante e di prospettiva nel tempo per far rinascere la nostra sanità piano piano”.

MOLISE ZONA BIANCA: “NON BISOGNA ABBASSARE LA GUARDIA”

Da lunedì il Molise sarà zona bianca, un allentamento delle misure per evitare l’escalation di casi da Covid-19 che, però, non deve essere recepito come un “liberi tutti” e un abbassare la guardia. “Uscire certe sere per Termoli mi da un po’ fastidio – commenta Serafini – perché vedo tanti giovani senza mascherina e tante persone per le quali sembra che non sia successo nulla ma la verità è che è successo. Chi l’ha vissuto in prima persona o tramite un familiare sa che è una cosa terribile ed è per questo che dico che non dobbiamo abbassare la guardia. Dobbiamo continuare a portare la mascherina, tenere il distanziamento e igienizzare le mani. Dobbiamo fare uno sforzo per uscirne definitivamente e non ritrovarci di nuovo a settembre e ottobre con gli ospedali pieni”. (Mic. Bev.)