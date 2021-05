Covid e flirt estivi, il virologo Pregliasco: “Sono pericolosissimi. Ma con il tampone…”

Sole, caldo, estate in arrivo. Spiagge che si riempiono di turisti, discoteche pronte a riaprire. Feste private e pubbliche in fase di organizzazione. Insomma tutto fa pensare alla voglia di divertirsi e ai flirt che, lo sanno tutti, in estate sono all’ordine del giorno soprattutto nelle regioni che stanno per diventare bianche. Come il Molise (QUI L’ARTICOLO DI APPROFONDIMENTO). O meglio lo erano prima del Covid e della paura del contagio che, come ben si sa, aumenta con strette di mano, abbracci, baci. Già le nottate amorose tra le coppie consolidate erano state di fatto messe al bando nei mesi scorsi. A maggior ragione quelle tra persone che non si conoscono. A fare un po’ di chiarezza nell’infinito mondo del “vogliamoci bene soprattutto in estate” è arrivato lui, Fabrizio Pregliasco, tra i virologi diventati più famosi in seguito alla partecipazione a svariati programmi televisivi e non solo come virologo ed esperto di Covid. Stavolta Pregliasco è stato intervistato su Radio 1 Rai da Geppi Cucciari nell’ambito della trasmissione “Un giorno da pecora” (che appena qualche giorno fa aveva visto protagonista anche il presidente del Molise, Donato Toma). E così Pregliasco si è lasciato andare a delle considerazioni su come andrebbero vissuti i flirt estivi nella seconda stagione di emergenza Covid-19. E così secondo Pregliasco i flirt estivi dovrebbero essere vissuti “solo in forma platonica, senza né preliminari, né sesso. I baci? Sono rischiosissimi, i droplet sono fortemente a rischio se il soggetto è positivo”, stando a quanto riportato da “Il tempo”. Insomma se i soggetti non sono stati ancora vaccinati bisogna vivere tutto in maniera più “platonica”, mentre tra i vaccinati “ci potrebbe essere questo elemento di libertà”, ma non se uno solo è protetto. Nel caso, quindi, di uno solo dei soggetti vaccinati “diciamo che servirebbe un tampone preventivo”. Già ad inizio pandemia Pregliasco era stato protagonista di dichiarazioni anche sulle pratiche delle coppie consolidate affermando che le goccioline respiratorie potevano essere a rischio. Dichiarazioni alle quali aveva replicato Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova per il quale, invece, i rapporti coniugali facevano bene alla psiche. Che possa essere la volta di una nuova dichiarazione? (foto in homepage e in evidenza www.iltempo.it)