Covid, è emergenza inquinamento da plastica. Ecco come si combatte

Nello stesso giorno in cui il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha inasprito le sanzioni per chi viene sorpreso a gettare a terra guanti di plastica e mascherine monouso abbiamo intervistato Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free. De Gaetano ha fondato l’associazione Plastic Free che ha raggiunto oltre 92 milioni di utenti social, convertendo oltre 27 mila follower su Instagram e 200 mila fan su Facebook. Un vero successo per la battaglia contro la plastica che in questi giorni di emergenza sanitaria torna ancora più alla ribalta mondiale. Le immagini che ci arrivano oggi mostrano strade e marciapiedi invasi da guanti e mascherine gettati a terra dopo l’utilizzo. «L’uomo e la plastica non vanno d’accordo – ha spiegato Luca De Gaetano – Il Coronavirus doveva farci riflettere sull’importanza del nostro pianeta ma non è andata così. L’inquinamento e l’inciviltà sono aumentati, il senso di responsabilità per avere un mondo migliore è scomparso. I guanti in plastica monouso, spesso simili a bustine, sono ovunque e presto raggiungeranno fiumi e mari trasformandosi in cibo per la fauna marina. Cosa significa questo? Disastro ambientale e sterminio di tante creature innocenti. Se non invertiamo il trend del monouso, ci ritroveremo con miliardi di guanti in plastica che svolazzano nell’ambiente, fino a raggiungere il mare»

