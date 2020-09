L’avvocato Antonio Mancini illustra i principali cambiamenti



Ammortizzatori sociali, licenziamenti e smart working: queste sono solo alcune delle tematiche illustrate dall’avvocato campobassano Antonio Mancini alla luce del decreto agosto e delle novità che sono state introdotte in materia di diritto del lavoro. Decreto intervenuto dopo la pandemia derivante dalla diffusione, non solo in Italia, del Coronavirus.