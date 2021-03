Covid e crisi economica, la Lega di Campobasso: “Si intervenga subito”

“Il gruppo della Lega al Comune di Campobasso ha presentato un piano articolato all’attenzione del Consiglio comunale per chiedere di intervenire con iniziative concrete, al fine di mitigare gli effetti devastanti che la diffusione del Covid 19 sta avendo sull’economia e sul tessuto sociale della nostra comunità cittadina”. E’ quanto affermano Alberto Tramontano, Alessandro Pascale e D’Alessandro. “La Lega ha chiesto: la diminuzione dell’IMU sui locali commerciali, l’abbattimento della TARI, l’azzeramento della COSAP, il sostegno ai locatori che dispongono uno sconto ai conduttori di locali, sostegno alla tutela e alla promozione della salute mentale (in considerazione dei danni che stanno subendo i bambini e i ragazzi reclusi in casa ormai da più di un anno), sostegno e accompagnamento per i diversamente abili, buoni per le famiglie cittadine per coprire il costo di servizi di babysitteraggio. Le misure proposte sono tese a rispondere ai bisogni della nostra comunità cittadina, segnata e provata, da un anno di crisi economica e sociale. I Consiglieri Tramontano, Pascale e D’Alessandro hanno chiesto con forza alla maggioranza grillina di porsi in sintonia con la nostra comunità cittadina, gettando il cuore oltre l’ostacolo e finanziando le misure proposte. La crisi straordinaria che viviamo richiede risposte straordinarie e una Politica all’altezza: non può bastare limitarsi ad essere “passacarte” del Governo, occorre un’azione incisiva di riscrittura del bilancio comunale. L’Amministrazione comunale di Campobasso ha il dovere di intervenire tempestivamente, anche in considerazione della mancanza di sensibilità politico-istituzionale della Regione Molise, occupata in giochi di potere distanti anni luce dai bisogni concreti dei molisani, che stanno perdendo lavoro, dignità e speranza”.