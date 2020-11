Covid: è così difficile rispettare semplici regole?

Ce lo stiamo domandando da diverso tempo, eppure le regole da seguire non sono inattuabili. Mascherina, evitare assembramenti, rispettare una distanza di almeno un metro, igienizzarsi spesso le mani, attenersi a basiche disposizioni di sicurezza che ogni esercente decide di attuare per tutelare se stesso e gli altri. Sembra, invece, che nel settore oleario queste semplici regole diventino un problema di non poco peso. Nei frantoi, che vivono in questo periodo la stagione lavorativa più intensa, la situazione diventa spesso insostenibile.

“E’ anche una questione culturale – spiega Sabrina Lembo, imprenditrice e titolare dell’omonimo frantoio – L’oleificio è da sempre un luogo di socializzazione, dove gli olivicoltori si incontrano, trascorrono le ore della loro giornata nella condivisione, in attesa di ritirare il proprio olio. Quest’anno, al contrario, è necessario evitare che il frantoio diventi luogo di aggregazione sociale, perché è necessario evitare assembramenti. Ma spesso i clienti non vogliono accettare queste semplici regole. Ogni giorno ci scontriamo contro abitudini fallaci di chi continua a pensare che il frantoiano voglia ingannare il proprio cliente sulla resa dell’olio. La mentalità del cliente medio è radicata nella convinzione di dover assistere personalmente a tutto il processo di lavorazione delle proprie olive, per tenerle sotto controllo, fino all’estrazione dell’olio. Quasi vi fosse nei macchinari una secondaria “via di uscita” -nascosta al cliente e nota solo al frantoiano- usata per sottrarre olio ad ogni razione di olive! La verità risiede, come sempre, nell’onestà di ogni persona e di ogni professione. Quello che però notiamo in questi giorni di lavorazione del conto terzi, in un momento di particolare difficoltà dettato dalla pandemia in corso, è spesso un’ostilità dei clienti nel rispettare le regole basiche. Siamo l’unico frantoio del capoluogo molisano a lavorare a pieno ritmo, seguendo un protocollo di sicurezza redatto da Unaprol e Coldiretti, tale da garantire la salvaguardia sia della salute collettiva che della possibilità per il nostro frantoio di lavorare in tranquillità, nel rispetto delle norme. Stando a contatto diretto con numerosi clienti, effettuiamo periodicamente il tampone a tutto il personale, onde evitare il propagarsi di contagi. Cerchiamo di fare il possibile per evitare assembramenti inutili, eppure, anche nella nostra realtà lavorativa dobbiamo combattere ogni giorno con un individualismo che non va oltre il personale e contingente interesse. Anche le più semplici norme comportamentali, quali l’uso del gel per disinfettare le mani, o l’evitare di sostare a lungo nel luogo di produzione, spesso vengono trasgredite, mal sopportate e recepite con ostilità da parte del cliente, che piuttosto preferisce cercare un altro oleificio dove le norme anti-covid non vengono attuate. Assistiamo spesso a comportamenti di eccessiva aggressività, maleducazione, rabbia per soddisfare il desiderio di volere tutto, subito e secondo le proprie abitudini. Ecco, mi piacerebbe che tutti avessero una maggiore coscienza dei rischi e delle difficoltà a cui siamo sottoposti noi che lavoriamo in un frantoio, ma soprattutto una maggiore coscienza civica. Se esistono delle regole per la propria e altrui sicurezza, vanno rispettate.”

Cosa è necessario fare quando ci si reca al frantoio:

Usare obbligatoriamente la mascherina;

Igienizzarsi le mani prima dell’accesso al locale;

Limitare la presenza al frantoio al minor numero possibile di persone;

Evitare di sostare a lungo nel frantoio onde creare inutili sovraffollamenti;

Rispettare gli appuntamenti precedentemente stabiliti, preferibilmente via telefono o web;

Registrare il proprio ingresso su una lista redatta dal frantoio stesso che, qualora si registrino casi di positività al virus, risulti utile all’autorità sanitaria competente per tracciare i contatti avvenuti.

Mantenere il distanziamento di sicurezza di almeno 1,0-1,5 m.

E’ nell’interesse di tutti attenersi al rispetto di poche e semplici regole, con la curva dei contagi in aumento, l’applicazione di questi pochi punti è fondamentale per frenare l’emergenza Covid-19.

(Sabrina Lembo)