Covid e “caso Molise”, Toma a TgCom 24: «Abbiamo numeri piccoli ed è facile che le cifre sballino e l’indice Rt salga» (VIDEO)

Il “caso Molise”, così lo ha definito la giornalista di TGCom24 analizzando i dati regionali nella serata di ieri, 30 gennaio, con in collegamento il presidente della Regione Molise, Donato Toma. L’attenzione è stata puntata sul fatto che il Molise è sempre rimasto zona gialla pur avendo una situazione allarmante. «Le nostre terapie intensive sono ridotte. Chiaro che con i numeri piccoli che abbiamo è facile che le cifre sballino e l’indice RT salga. Gli indicatori sono 21 e per ora danno rischio basso con elevata probabilità di escalation. Non c’è stato nei riscontri dei miei tecnici una errata trasmissione dei dati. Tutti i risultati che abbiamo vanno verificati con numeri della nostra regione. L’attuale sistema? È da rivedere. Abbiamo fatto delle proposte al Governo anche se quello dei sistema dei colori e fasce è comunque utile. Vaccini? Abbiamo ricevuto oltre 15mila dosi e somministrate oltre 9.600. Il piano delle consegne che ci hanno indicato le aziende se verrà rispettato, ci permetterà di continuare a vaccinare più velocemente».