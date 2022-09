Covid, è boom di guariti: sono 381. Due i pazienti che lasciano il Cardarelli, c’è un nuovo ricovero

Una giornata che conferma la discesa dei nuovi contagi da Covid, anche in Molise, quella che fotografa il bollettino diramato dall’Asrem oggi, giovedì 8 settembre, e che dimostra un raffreddamento del virus in linea con quanto accade nel resto del Paese.

Non si registrano decessi, pertanto i morti totali in Molise per Covid restano 673.

Si registra un nuovo ricovero (un paziente di Campomarino che si trova nel reparto di Malattie Infettive), ma ci sono anche due cittadini dimessi dal Cardarelli di Campobasso.

Situazione al Cardarelli

I ricoverati sono 9, di cui 7 nel reparto di Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 9 ricoverati, 4 non sono vaccinati, 2 hanno la prima dose e 3 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 95 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 632 tamponi processati, per una percentuale di positivi che si attesta al 15%.

Boom di guariti: sono 381

I nuovi casi (95) sono: