Covid e accesso in spiaggia: «Rischiamo di dover fare i poliziotti»

Le linee guida ufficiali saranno date nelle prossime ore dal Premier Giuseppe Conte, al termine delle consultazioni che farà assieme al Comitato Tecnico Scientifico. Certo è che le indicazioni rilasciate dall’Inail nella giornata di martedì hanno messo non poco in agitazione i residenti e i balneari che risiedono nelle località di mare. Sotto la lente soprattutto la necessità di “prenotazione” e di fatto la regolamentazione per l’accesso non solo agli stabilimenti balneari, che di fatto una parte di queste “accortezze” già la mettevano in campo, ma soprattutto alle spiagge pubbliche. «Per sapere nello specifico cosa succederà dobbiamo aspettare le disposizioni del Governo su suggerimento del Comitato Tecnico Scientifico», ha affermato Pietro D’Andrea, responsabile regionale del Sindacato Nazionale Base Balneare con Donne Damare. Nei giorni scorsi le Regioni hanno già reso note le loro linee guida e anche gli stessi sindacati dei balneari hanno avanzato le loro proposte al Governo nazionale che a breve dovrebbe dire la sua sull’argomento. L’attesa è tanta per una stagione che coperta dal punto interrogativo. «Noi balneari – ha affermato D’Andrea contattato telefonicamente – abbiamo di fatto un contratto con lo Stato per il quale abbiamo già delle responsabilità come servizio pubblico. Le disposizioni riguardanti la possibilità di allargare o restringere le maglie di queste disposizioni risiedono tutte nell’obiettivo principale di far trascorrere delle giornate al mare in tranquillità e sicurezza non solo per le famiglie ma anche per gli operatori del settore». Sotto la lente le varie difficoltà che si potrebbero (il condizionale è d’obbligo in una fase di assoluta incertezza come quella che sta vivendo l’Italia) avere non tanto negli stabilimenti “privati” quanto nelle spiagge pubbliche. Due i termini che più di tutti vengono utilizzati: prevenzione e sicurezza per chi si recherà in spiaggia soprattutto in quelle più piccole e con pochi servizi come quelle molisane. «Rischiamo di dover fare i poliziotti senza di fatto averne l’autorità», afferma D’Andrea. Il perché è presto detto: il dover “regolamentare” gli accessi alla spiaggia pubblica dove non c’è la presenza di servizi igienici o altri servizi di ristorazione e bar potrebbe “ingolfare” l’afflusso agli stabilimenti balneari più forniti da questo punto di vista con il “rischio” di assembramento che aumenta vertiginosamente. «Io mi preoccupo della prevenzione e della sicurezza dei clienti – ha proseguito D’Andrea – stiamo aspettando le ultime disposizioni con l’augurio che prendano nota delle proposte fatte dai vari presidenti delle Regioni ma anche delle associazioni di categoria. I numeri sono alti per il rischio di assembramenti sulle spiagge pubbliche. Se si venissero a verificare delle situazioni anomale sulle spiagge libere queste, in minima parte, potrebbero riversarsi anche sugli stabilimenti che hanno a disposizione servizi igienici e di ristorazione e bar e a quel punto potrebbe diventare difficile controllare il flusso per la salvaguardia dei presenti. Sono attenzioni che hanno tutti i balneari e si assumono la responsabilità in pieno». Sotto la lente l’esempio virtuoso dato dalla spiaggia di Rimini dove, già negli anni passati, «per combattere il commercio ambulante hanno adottato la figura delle guardie beach che hanno poteri e per le quali mettono a disposizione economia regionale e che si occupano di pattugliare il litorale».