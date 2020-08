Covid, due nuovi positivi in Molise nel cluster venezuelano

Coronavirus. Non porta con sé buone nuove il bollettino Asrem di oggi, domenica 2 agosto. Su 83 tamponi processati nella giornata di oggi si sono registrati due nuovi positivi. Si tratta di due campobassani legati alla parrocchia entrambi appartenenti al cluster venezuelano di Campobasso. Resta invariato il numero delle persone guarire ferme a 421. 58 i soggetti attualmente in isolamento e 23 in sorveglianza. Superati in Molise i 27mila tamponi (27.070). Resta sempre una persona ricoverata nel reparto di malattie infettive