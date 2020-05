Covid, due nuovi positivi: calano i ricoverati e aumentano i guariti

Luci ed ombre per il bollettino odierno, martedì 26 maggio, dell’Asrem relativo all’emergenza Covid. Dopo due giorni di contagi zero, sono stati riscontrati oggi 2 nuovi positivi, entrambi legati al cluster rom di Campobasso, cluster che arriva così a contare 95 unità. I tamponi processati sono stati 147 per la ricerca del virus e 30 di controllo, per un totale di 177. Ci sono 2 nuovi ricoveri in malattie infettive, ma si registrano ben 4 dimessi dal reparto. Pertanto, al momento, i ricoverati sono 5, dei quali 3 in malattie infettive e 2 in terapia intensiva.

Si registrano anche 7 nuovi guariti, 3 di Campobasso, 1 di Riccia, 1 di Jelsi, 1 di Petacciato e 1 di Cercemaggiore. Gli attualmente positivi scendono così a 166, mentre i totali da inizio emergenza sono 434 su 13629 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

I guariti salgono a 224.