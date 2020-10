Covid, due nuovi positivi a San Martino, uno è un bimbo. Al via i tamponi e scuola chiusa

Due nuovi casi di positività a San Martino tra i quali anche un bambino. È l’annuncio arrivato dal sindaco Giovanni Di Matteo che ha anche comunicato che l’Asrem inizierà con il tracciamento dei tamponi ai bambini della scuola e che la stessa scuola al momento sarà chiusa. Il piccolo non si recava in classe dal 2 ottobre. “Questa mattina – ha affermato il primo cittadino – sono stati comunicati gli esiti dei tamponi effettuati mercoledì relativi ai familiari del nostro concittadino positivo al Covid 19 da martedì 06/10: due di loro sono risultati positivi. Le loro condizioni di salute sono buone.

Uno dei positivi è un bambino e frequenta la scuola dell’infanzia; il suo ultimo giorno di frequenza è stato venerdì 02/10.

In accordo con Asrem, si è ritenuto opportuno procedere domani mattina alla effettuazione dei tamponi ai bambini, alle maestre della sezione frequentata e al personale addetto.

In via cautelativa e in attesa degli esiti dei tamponi orofaringei è stata disposta la chiusura della scuola dell’Infanzia dell’Istituto John Dewey di San Martino per la giornata di lunedì 12/10.

Ad oggi, sono 6 i nostri concittadini positivi al Covid 19, a loro va tutta la nostra vicinanza e gli auguri di pronta guarigione”.