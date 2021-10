Covid, due nuovi contagi. 268 tamponi processati

Due nuovi contagi (A BOJANO E ISERNIA) su 268 tamponi processati. Questo risulta dall’ultimo bolletino Covid diramato dall’Asrem. Resoconto secondo il quale non si registrano nuovi guariti (gli attualmente positivi in Molise sono 108). Mentre resta fermo a 3 il numero delle persone ricoverate al Cardarelli di Campobasso (2 a Malattie Infettive e 1 in Terapia intensiva). Una situazione tutto sommato stazionaria e in linea, fatte le dovute proporzioni, con l’andamento nazionale.