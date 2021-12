Covid, due decessi in Rianimazione: entrambi non erano vaccinati

Il dg Asrem Florenzano: “I numeri parlano chiaro, correte a vaccinarvi”

Due decessi in poche ore e il Covid torna a far paura in Molise. Non solo per l’alto numero di contagi riscontrato nelle ultime ore, ma soprattutto per le ospedalizzazioni e, purtroppo, i decessi.

Hanno perso la loro battaglia contro il Covid i due pazienti che erano ricoverati in Terapia Intensiva: entrambi non erano vaccinati. I morti per Covid in Molise salgono così, purtroppo, a 511.

In Rianimazione è arrivato un nuovo paziente che ha tre dosi di vaccino, ma che deve fare i conti con gravi patologie associate.

Intanto sono centinaia i nuovi contagi riscontrati nelle ultime ore dai test rapidi, principalmente nei centri più grandi della regione, Campobasso e Isernia in primis.

Intanto il Dg Asrem Oreste Florenzano, dopo gli ultimi due decessi, ha lanciato un nuovo appello per la vaccinazione.

“I dati che arrivano dalla terapia intensiva – ha scritto – parlano chiaro. Due morti, due persone senza vaccino.

E parlano chiaro anche i dati di Malattie Infettive: tra i ricoverati, quelli senza vaccino hanno problemi per il Covid. Quelli con il vaccino sono lì perché hanno altre malattie gravi. Starebbero in altri reparti se non fosse che risultano positivi. I medici li curano non per le conseguenze del Covid, ma perché hanno patologie serie che necessitano di ospedalizzazione. Li curano nell’area Covid perché il protocollo così impone.

Leggere i dati che mi inviano dai reparti non fa che rendere ancora più urgente la necessità di vaccinarsi. I numeri, a livello nazionale ma anche regionale, ci fanno capire che il virus è ormai sempre più in circolo in una popolazione che comprensibilmente – lo siamo tutti – è stanca e prostrata. Economicamente, socialmente, ma soprattutto psicologicamente.

Eppure sono gli stessi numeri che ci dicono che, se il virus circola, il vaccino lo mitiga. L’invito che rivolgono a tutti è questo: vaccinatevi. Per la fine del 2021 regaliamoci tutti la possibilità di un 2022 diverso. Ribaltiamoli i numeri. Col vaccino. Tutti insieme.”