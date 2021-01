Covid, due decessi e ben 5 nuovi ricoveri. Calano i positivi ma su pochi tamponi. Focolaio in una Rsa

Parte male il nuovo anno in Molise per quel che concerne l’emergenza Covid. Oggi, venerdì 1° gennaio, dal consueto bollettino Asrem, emerge l’aumento, considerevole, di ricoveri. Purtroppo sono sempre stabili i decessi, anche oggi sono 2: non ce l’hanno fatta un uomo di 59 anni di Campobasso e un uomo di 58 anni di Termoli, entrambi erano ricoverati in terapia intensiva. I decessi totali per Covid in Molise sono ora 194.

Come detto altre 5 persone hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione e oggi non si registrano dimessi. Pertanto i ricoveri totali al Cardarelli sono 60, di cui 51 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva.

I nuovi positivi, su appena 188 tamponi processati, sono 21, con una percentuale di positivi su tampone pari all’11%.

Non presenti nel bollettino odierno i contagi della Rsa di Ripalimosani dove saranno effettuati i tamponi nelle prossime ore.

I nuovi positivi (21) sono:

2 Baranello

6 Campobasso

1 Campolieto

1 Petrella Tifernina

2 Roccavivara

1 Santa Croce di Magliano

6 Sant’Elia a Pianisi

1 Trivento

1 Venafro

Gli attualmente positivi sono 1819, mentre i totali da inizio emergenza hanno raggiunto il numero di 6655.

I guariti di giornata sono 4 e portano il totale di persone che hanno sconfitto al Covid a 4642. I decessi sono saliti a 194.