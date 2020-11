Covid, due decessi, altri 5 ricoveri e 60 nuovi positivi. Ci sono anche 73 guariti

Continua ad aumentare la curva del contagio in Molise, in controtendenza rispetto alla situazione nazionale che vede una decrescita. In forte aumento anche i ricoverati. Partiamo, però, dai decessi che oggi, lunedì 30 novembre, sono 2: non ce l’hanno fatta un uomo di 79 anni di Larino che si trovava in terapia intensiva e una donna di 67 anni di Termoli che era ricoverata in malattie infettive. I decessi totali salgono così a 120.

I nuovi positivi, su 655 tamponi processati, sono 60. I nuovi ospedalizzati sono 5, mentre si registra un solo dimesso dal reparto. Pertanto il totale dei ricoveri sale ancora ed è ora di 77, di cui 64 in malattie infettive e 13 in terapia intensiva.

I guariti di giornata sono 73.

I nuovi positivi (60) sono:

1 Baranello

3 Bojano

13 Campobasso

1 Carovilli

1 Casacalenda

1 Cetraro

1 Colle d’Anchise

2 Ferrazzano

1 Fornelli

1 Guardialfiera

1 Guglionesi

3 Isernia

3 Larino

1 Lucito

1 Montaquila

1 Pettoranello del Molise

2 Pietracatella

2 Portocannone

1 Salcito

1 San Giuliano del Sannio

1 San Marco La Catola

3 San Martino in Pensilis

1 San Polo Matese

6 Termoli

5 Trivento

2 Venafro

1 Vinchiaturo

Gli attualmente positivi sono 2763, mentre i totali da inizio emergenza hanno raggiunto il numero di 4773.

I guariti salgono a 1890, i decessi a 120.

Le persone in isolamento sono 3262.