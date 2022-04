Covid, due decessi (70 e 75 anni) e 386 nuovi casi: un paziente lascia la Rianimazione

Tasso di positività al 23,2%: un ricovero e un dimesso

Ancora una giornata difficile sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Due decessi, di 70 e 75 anni, casi ancora alti, così come il tasso di positività che sfiora il 25%.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, mercoledì 13 aprile, si registrano due decessi: non ce l’hanno fatta un uomo di 75 anni di Scapoli che si trovava in Malattie Infettive e una 70enne di San Martino in Pensilis che era ricoverata in Terapia Intensiva.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 603.

Situazione al Cardarelli

Un paziente di Sepino ha lasciato la Terapia Intensiva ma c’è 1 nuovo ricovero: un paziente di Campobasso si è aggravato ed ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Oggi si registra un dimesso e pertanto i ricoverati totali scendono a 32, di cui 19 in Malattie Infettive, 12 nel reparto “anziano fragile” e 1 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 32 ricoverati, 7 non sono vaccinati, 1 ha una dose, 4 hanno due dosi e 20 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 386 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1659 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 23,2%.

I nuovi casi (386) sono:

Oggi si registrano 432 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 7.927. I totali da inizio emergenza sono 53.597.

I guariti totali sono 45.053, i decessi 603. In isolamento si trovano 3.432 cittadini.