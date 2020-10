Covid, due casi a Monteroduni: chiusura delle scuole per sette giorni

Arriva direttamente dal commissario prefettizio di Monteroduni, Giuseppina Ferri, l’ufficialità delle due persone risultate positive al Covid che si sono verificati a Monteroduni. “In merito a dei tamponi per il Covid effettuati dall’Asrem – si legge in una nota stampa – a cittadini residenti nel Comune di Monteroduni, comunico che si sono riscontrate due positività al test, per questo è stata messa in atto immediatamente ogni utile procedura per la tutela della comunità. Le procedure in questione sono state attivate secondo linee guida Asrem in sintonia con la dirigenza dell’Azienda Sanitaria Regionale, il comando stazione dei carabinieri e la dirigenza scolastica dell’Istituto comprensivo statale Galilei. Inoltre è già in essere una certosina mappatura di tutti coloro i quali hanno avuto contatti con i soggetti risultati positivi. A titolo precauzionale e per poter effettuare tutte le sanificazioni previste dalla legge, la scuola elementare e la scuola media di via Italo Balbo rimarranno chiuse per sette giorni a partire da lunedì 19 e fino a domenica 25 ottobre”.