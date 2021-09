Covid, dopo una settimana classe in dad. Sospeso per precauzione il catechismo

Si torna a parlare di didattica a distanza anche a Termoli dopo una settimana dall’inizio della scuola. Una quinta della scuola elementare Campolieti, infatti, è stata posta in via precauzionale in dad a seguito della positività di un bambino al tampone rapido. Immediatamente sono stati attivati tutti i protocolli anti-Covid e si attende l’ufficialità del responso del tampone dell’Asrem. Una volta acclarata la positività al tampone molecolare verrà ricostruita la catena dei contagi. Sempre in via del tutto precauzionale il parroco della chiesa di San Timoteo, don Benito, ha sospeso la settimana intensiva del catechismo prima della prima Comunione. Interpellato telefonicamente il parroco ha affermato che: “Si tratta di un provvedimento precauzionale deciso in attesa di conoscere il risultato del tampone di un’altra bambina compagna di classe del bambino che ha frequentato la Catechesi un solo giorno, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento. Ho quindi deciso di sospendere la settimana di Catechesi ma al momento le comunioni restano confermate in attesa dell’esito del tampone”.