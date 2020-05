Covid, donna nuovamente positiva: è il primo caso in Molise

Una donna della provincia di Isernia è tornata ad essere nuovamente positiva al Coronavirus. Il risultato è stato reso noto con l’ultimo Bollettino diramato oggi, 11 maggio, dall’Asrem. Prima di essere dimessa e considerata guarita la donna aveva avuto due tamponi con esito negativo. Purtroppo oggi la brutta notizia. Dopo aver avuto un pò di febbre le è stato nuovamente fatto il tampone e su tre indicatori uno di questi è risultato purtroppo essere positivo. La donna è stata nuovamente ricoverata in Malattie Infettive per ulteriori accertamenti. Si tratta del primo caso in Molise.