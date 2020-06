Covid, donato un termoscanner alla Cardiologia del Veneziale

Il Centro Culturale San Giuseppe Moscati di Forlì del Sannio è sceso in campo nella gara di solidarietà anti-COVID, donando al Reparto di Cardiologia dell’Ospedale Veneziale di Isernia una telecamera termoscanner che sarà posizionata nella sala di attesa degli ambulatori. Il personale ha apprezzato molto il gesto di sensibilità dimostrato concretamente verso un Reparto che sta rientrando nel pieno dell’attività e con questa donazione rafforza ulteriormente tutte le misure di sicurezza e prevenzione anti-COVID. La telecamera permetterà di individuare, anche con un allarme sonoro, la presenza di soggetti febbrili prima di entrare negli ambulatori e nel in Reparto. Pur non abbassando la guardia verso un nemico invisibile, nel reparto si respira un clima sereno, essendo consapevoli di aver messo in opera tutte le misure atte a ridurre sensibilmente il rischio di contagio, per cui i pazienti possono tornare ad usufruire, con maggiore tranquillità, delle attività del servizio diretto dal primario Carlo Olivieri.