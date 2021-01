Covid, domenica nera in Molise: 5 decessi, c’è anche una 55enne. Altri 5 ricoveri e 39 positivi

Una domenica nera in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Il bollettino odierno dell’Asrem, domenica 24 gennaio, fa registrare un nuovo picco di decessi e ricoveri. Sono stati 5 i decessi: non ce l’hanno fatta un uomo di 77 anni di Gambatesa, una donna di 55 anni di Montenero di Bisaccia, un uomo di 81 anni di Campobasso, tutti ricoverati in malattie infettive, un uomo di 60 anni di Colli al Volturno e un uomo di 71 anni di Petacciato, ricoverati in terapia intensiva. I decessi totali in Molise sono saliti a 254.

Continuano ad aumentare anche i ricoveri: oggi altri 5 pazienti positivi al Covid hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione. Non si registrano, invece, dimessi e pertanto il numero dei ricoveri totali sale a 59, di cui 52 in malattie infettive e 7 in terapia intensiva.

Oggi si registrano ulteriori 39 positivi su 497 tamponi processati con una percentuale di positivi su tamponi pari al 7,8%.

I guariti di giornata sono 54, pertanto gli attualmente positivi scendono a 1074, mentre i totali da inizio emergenza sono 7939.

I nuovi positivi (39) sono:

1 Baranello

8 Campobasso

6 Campomarino

1 Colle d’Anchise

4 Frosolone

1 Mafalda

1 Monacilioni

5 Palata

1 Pesche

1 Pettoranello

2 Portocannone

3 Termoli

5 Tufara

I guariti totali sono 6611, i decessi 254.

In isolamento si trovano 1383 cittadini.