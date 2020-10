Covid, domenica nera. Altri 38 positivi: ecco dove in Molise

Una domenica amara sul fronte del contrasto al Coronavirus. Il bollettino odierno diramato dalla Asrem questa sera parla di altri 38 nuovi contagi su un campione di 736 tamponi processati. Non si fermano i cluster di Isernia e Castelpetroso e Montenero. Ecco in dettaglio i 38 nuovi positivi:

1 Busso – Cluster noto

3 Campobasso – Cluster noto

12 Castepetroso – Cluster noto

1 Cerro al Volturno – Cluster noto

4 Isernia – Cluster noto

1 Colli al Volturno – Tampone richiesto dal medico

1 Colletorto – Tampone richiesto dal medico

1 Larino – Tampone richiesto dal medico

5 Montenero di Bisaccia – Cluster noto

2 Oratino – Cluster noto

1 Pesche – Cluster noto

2 Pettoranello – Cluster noto

1 Sant’Agapito – cluster noto

2 Termoli – Cluster noto

1 Venafro – Cluster noto

Sale a 399 il numero degli attualmente positivi in Molise, per fortuna oggi non ci sono stati altri nuovi ricoveri