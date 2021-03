Covid, domenica nera: 5 decessi. Tornano a salire le terapie intensive. Pochi contagi ma sale il tasso di positività

Pochissimi tamponi processati, come accade ogni domenica, ma percentuale di positività che continua a salire e oggi si attesta al 9,7%. L’aspetto drammatico di questa domenica sono i tanti decessi.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, domenica 21 marzo, sono emersi ben 5 decessi: non ce l’hanna fatta un uomo di 85 di Isernia (deceduto il 15/3 presso il Neuromed), un 80enne di Termoli, una donna di 88 anni di San Martino in Pensilis, un 91enne di Limosano (tutti ricoverati presso il reparto di malattie infettive del Cardarelli) e una donna di 73 anni di Isernia che si trovava presso la terapia intensiva del Neuromed. I decessi per Covid in Molise, purtroppo, hanno raggiunto la drammatica cifra di 422.

Ben 2 pazienti si sono aggravati e sono stati trasferiti in terapia intensiva: un cittadino di Cercemaggiore presso la Rianimazione del Cardarelli e un paziente di Toro presso la terapia intensiva del Gemelli.

Oggi si registra un solo ricoverato, mentre non ci sono dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 113, di cui 82 al Cardarelli (69 in malattie infettive e 13 in terapia intensiva), 22 nell’area grigia del San Timoteo di Termoli, 3 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva) e 6 al Neuromed (3 terapia intensiva e 3 sub intensiva). In Rianimazione si trovano 19 pazienti. Quella del Cardarelli è nuovamente oltre il limite con 13 pazienti.

I nuovi positivi sono solo 18, ma su appena 185 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che sale al 9,7%. Oggi il centro più colpito è ancora Termoli con 6 contagi.

I nuovi positivi (18) sono:

3 Cercemaggiore

1 Ferrazzano

1 Guglionesi

2 Jelsi

3 Longano

1 Montelongo

1 Portocannone

6 Termoli

I guariti di giornata sono 55 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 1327, mentre i totali da inizio emergenza sono 12010.

I guariti totali sono 10247, i decessi 422.

In isolamento si trovano 3687 cittadini.