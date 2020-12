Covid, domenica il vaccino in una Rsa di Baranello: dosi anche per alcuni sanitari

Le prime 50 dosi del vaccino anti Covid verranno somministrate il 27 dicembre a operatori del 118, Pronto soccorso, dei reparti di anestesia, rianimazione, malattie infettive, al personale delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) e ad operatori della Rsa di Baranello (Cobucci Maria Marinella). Sarà la prima Rsa molisana, e una delle prime in Italia, in cui arriverà il vaccino anti Covid.

La somministrazione del vaccino avverrà in una struttura dell’ospedale Cardarelli di Campobasso appositamente allestita con la presenza di un medico, due infermieri, un Oss e un amministrativo. Sono state acquisite le dotazioni informatiche per la registrazione dei vaccinati e per la programmazione del richiamo.