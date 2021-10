Covid, domenica di tregua. Zero positivi e 2 guariti

Ciò che emerge sul fronte del contrasto al Covid in Molise secondo il bollettino Asrem diramato oggi 17 ottobre è più che rassicurante anche se è d’obbligo non abbassare mai la guardia sul fronte del contrasto al coronavirus. Zero nuovi positivi e due guariti (1 CAMPOBASSO E 1 BUSSO). Purtroppo resta fermo a 3 il numero dei pazienti ricoverati al Cardarelli (2 IN MALATTIE INFETTIVE E 1 IN TERAPIA INTENSIVA). Mentre i casi attualmente positivi in Molise scendono a 77.