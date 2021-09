Covid, domenica di tregua: zero positivi, 1 dimesso e 4 guariti

Come ogni fine settimana il numero dei tamponi processati (137) è basso il dato che emerge è relativo. Oggi domenica 26 settembre 2021 non si registrano nuovi positivi, mentre è da rimarcare la dimissione dal reparto di Malattie Infettive di un paziente di Cercemaggiore. Quattro (4) le persone che si sono negativizzate:

2 CASTELMAURO

1 MONTEFALCONE NEL SANNIO

1 PORTOCANNONE

Scende dunque a 4 il numero dei pazienti ricoverati al Cardarelli (2 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva). Gli attualmente positivi al Covid in Molise sono 159