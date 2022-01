Covid, domenica amara in Molise: due decessi e tre ricoveri. I nuovi casi sono 440

Il tasso di positività sale al 15,2%. I morti totali in regione salgono a 516, in ospedale 25 pazienti, 14 sono no vax. Più di 8mila molisani a casa con il virus

Notizie poco incoraggiante sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. E’ una domenica molto negativa in regione, principalmente perché si registrano due decessi in 24 ore, cosa che non accadeva da tempo. Inoltre ci sono tre nuovi ricoveri, i contagi restano alti e il tasso di positività sale.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, domenica 16 gennaio, si registrano due decessi: non ce l’hanno fatto un 65enne di Ururi che era ricoverato in Terapia Intensiva e una 74enne di Jelsi che si trovava in Malattie Infettive.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 516.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono tre nuovi ricoveri: pazienti di Forlì, del Sannio, Trivento e Mignano Monte Lungo (fuori regione) si sono aggravati ed ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Non si registrano dimessi e pertanto i ricoverati totali salgono a 26, di cui 25 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 25 ricoverati, 14 non sono vaccinati, 4 hanno due dosi e 8 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 440 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2876 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 15,2%.

I tamponi molecolari processati sono stati 770 ed i positivi riscontrati 89. I tamponi rapidi processati sono stati 2.106 ed i positivi riscontrati 351.

I nuovi casi (440) sono:

Oggi registrano 41 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 8.195, di questi 3.961 da tampone molecolare Asrem e 4.234 da tampone antigenico. I totali da inizio emergenza sono 24.195.

I guariti totali sono 15.470, i decessi 516. In isolamento si trovano 3.800 cittadini.

LA SITUAZIONE UN ANNO FA

Lo scorso anno c’erano “solo” 1.147 positivi al 16 gennaio e al Cardarelli si trovavano, però, 68 pazienti, di cui 9 in terapia intensiva. Quel giorno ci furono 5 ricoverati e 1 decesso. Oggi, con oltre 8mila positivi in regione, in ospedale ci sono 26 pazienti, di cui 14 non vaccinati, e solo 1 in terapia intensiva.