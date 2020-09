Covid, dimesso dal Bambin Gesù il bimbo di 5 anni di Larino

È stato dimesso e attualmente si trova a Roma assieme al padre il bimbo di 5 anni di Larino che una decina di giorni fa era stato colpito da Covid-19. Il piccolo era stato trasferito al Bambin Gesù di Roma a causa di alcune complicazioni legate alla malattia. I medici, quindi, avevano optato per il trasferimento in una struttura più attrezzata dove il bimbo è stato sottoposto a tutte le cure del caso ed è uscito fuori pericolo. Di qui la decisione di affidarlo alle cure del padre e di porlo in isolamento a Roma dove resterà fino a quando non sarà accertata la sua negatività. Sono ancora positive anche la mamma, la zia e la nonna del piccolo che a loro volta restano in isolamento a Larino in attesa di essere dichiarate guarite e di poter ricongiungere la famiglia.