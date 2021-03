Covid, Di Giacomo (Spp): «Solo in Molise poliziotti e detenuti ancora non iniziano la campagna di vaccinazione» (VIDEO)

«Valuteremo con i nostri legali se è possibile un’azione tesa a salvaguardare la salute degli agenti e delle persone recluse»

«In Molise fortunatamente non abbiamo casi di contagi nelle case circondariali di Campobasso, Larino e Isernia ma per quanto riguarda la campagna vaccinale continua il festival delle rassicurazioni sul fatto che poliziotti penitenziari e detenuti saranno vaccinati al più presto». Così il segretario generale del sindacato di Polizia penitenziaria, Aldo Di Giacomo, che aggiunge: «Ho chiamato in causa tutti. Il Molise è l’unica regione d’Italia dove per gli agenti della polizia penitenziaria non è iniziata la somministrazione dei vaccini, figuriamoci per i detenuti. Si tratta – continua Di Giacomo – di una situazione vergognosa con un continuo rimbalzo di responsabilità. Una storia molto brutta. Si dimenticano coloro che, al pari di altre categorie, sono in prima linea tutti i giorni. Valuteremo – ha concluso Aldo Di Giacomo – con i nostri legali se è possibile un’azione tesa a salvaguardare la salute dei poliziotti penitenziari e dei detenuti che sono reclusi nelle carceri molisane».