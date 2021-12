Covid, deceduto un 77enne: nuovo ricovero al Cardarelli

Un anno fa ci furono 6 morti e in ospedale c’erano 61 pazienti

Ancora notizie poco confortanti giungono dal fronte dell’emergenza Covid in Molise. Si registra un nuovo decesso e c’è un nuovo ricovero in malattie infettive.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 6 dicembre, si registrano un decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 77 anni di Isernia che era ricoverato in area medica. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 506.

In merito al decesso odierno, la famiglia ha contattato la nostra redazione per specificare che l’uomo si trovava nel reparto di malattie infettive, ma non è deceduto per Covid, bensì per patologie pregresse. Era positivo, ma asintomatico e il virus – hanno specificato – non ha determinato in alcun modo la morte. L’uomo era anche vaccinato, ma con importanti patologie.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma c’è un nuovo ricovero: un cittadino di Campomarino si è aggravato ed ha avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Non ci sono dimessi e pertanto i ricoverati totali sono 15, di cui 14 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 15 ricoverati, 13 non sono vaccinati e 2 hanno due dosi.

I nuovi casi

Oggi si registra un solo caso (di Campomarino) su 217 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che scende allo 0,4%.

I guariti di giornata sono 26 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 314, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.314.

I guariti totali sono 14.480, i decessi 506. In isolamento si trovano 2.438 cittadini.